Veröffentlicht am 24. September 2021 von wwa

WESTERWALDKREIS – Sparkasse Westerwald-Sieg unterstützt Radfahrausbildung in Grundschulen

Die selbständige Teilnahme im Straßenverkehr in einer auf Erwachsene zugeschnittenen Verkehrswelt bedeutet für Kinder eine gefährliche und komplizierte Aufgabe. Die Verkehrserzieher der Polizei üben deshalb schon frühzeitig mit den Kindern das richtige und verkehrssichere Verhalten auf den jeweiligen Schulhöfen und in den Verkehrsgärten. Als Belohnung für Ihre guten Leistungen erhalten die Kinder zum Abschluss einen Fahrradpass, den sie auch gerne als Fahrradführerschein bezeichnen.

Die Sparkasse Westerwald-Sieg unterstützt diese Aktion bereits seit einigen Jahren mit der Kostenübernahme für alle 2.000 Fahrradpässe im gesamten Westerwaldkreis. Peter Mohr, Leiter des Fachbereiches Kommunikation der Sparkasse Westerwald-Sieg, überreichte auf dem Schulhof der Joseph-Kehrein-Grundschule in Montabaur die Führerscheinpässe an Polizeihauptkommissar Volker Frink von der Polizeiinspektion Montabaur und an die Kinder der Klassen 4a (Leitung Frauke Dücker), 4b (Leitung Bianca Georg) und 4c (Leitung Pia Barth).

Foto: Schulleiterin Sandra Müller (h.l.), die Kinder der Klassen 4a, 4b (Leitung Bianca Georg, 2.v.l., kniend) und 4c (Leitung Pia Burth, 4.v.l.), Polizeihauptkommissar Volker Frink und Peter Mohr (hi.r.)