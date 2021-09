Veröffentlicht am 24. September 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – Luftreinigungsfilter für Grundschulen in Trägerschaft der VG Kirchen

Die Verbandsgemeinde Kirchen stattet zurzeit alle Klassenräume ihrer Grundschulen mit Luftreinigungsfiltern aus. Ein entsprechender Auftrag über 50 Raumluftreiniger zum Gesamtpreis von 166.000 Euro war an die Firma EP Peter GmbH in Kirchen gegangen. „In Anbetracht des wachsenden Infektionsgeschehens musste im Interesse der Gesundheit der Kinder und Lehrkräfte, aber auch der Eltern, Verwandten und des sonstigen Schulpersonals gehandelt werden“, erklärt Bürgermeister Andreas Hundhausen, der den Auftrag im Benehmen mit den Beigeordneten per Eilentscheidung Anfang September erteilt hatte.

Schon vor den Sommerferien hätten sich die Beigeordneten- und Fraktionssprecherrunde sowie der Schulträgerausschuss über die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für die Grundschulen in Trägerschaft der VG Kirchen verständigt. Nun drängte die Zeit, weil aufgrund der hohen Nachfrage nach solchen Anlagen Engpässe drohten. Hätte man mit der Entscheidung bis zur jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates am 16. September gewartet, wäre die Gefahr groß gewesen, dass die Luftfilter erst im nächsten Jahr hätten geliefert werden können.

Der Kirchener Verwaltungschef nimmt auch Stellung zur Diskussion um die Wirksamkeit solcher Anlagen. Er verweist auf die Ergebnisse einer Untersuchung des Instituts für Strömungstechnik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr München. Demnach könnte kurzes Lüften über drei bis fünf Minuten allein die Viruslast in Klassenzimmern nicht ausreichend reduzieren. Die klare Empfehlung der Uni laute, zusätzlich zum Stoßlüften auch effiziente Raumluftreiniger einzusetzen. „Die Anschaffung der Luftfilter ist gut investiertes Geld in die größtmögliche Sicherheit der Kinder und aller am Thema Schule Beteiligter“, zeigt sich Hundhausen überzeugt.

Die Klassenräume der Michael-Grundschule auf dem Molzberg sind bereits komplett mit Luftreinigern ausgestattet. „Es zeigt sich erneut, welchen hohen Stellenwert die Grundschulen beim Schulträger genießen. Ich freue mich, dass die Verbandsgemeinde Kirchen das Heft des Handelns in die Hand nimmt und den maximal möglichen Gesundheitsschutz für alle Schülerinnen und Schüler und für das Personal der Grundschulen ermöglicht. Das hat Vorbildcharakter und sollte landesweit so umgesetzt werden. Für alle an Schule Beteiligten hat das ein beruhigende Wirkung auf die Gesamtsituation, gerade auch im Hinblick darauf, dass für die bis 12jährigen kein Impfstoff zur Verfügung steht“, lobt Schulleiter Lars Lamowski das Engagement der VG Kirchen.

Die Lieferungen seien inzwischen in allen Grundschulen angekommen, erklärt Frank Reifenrath, Fachgebietsleiter Gebäudemanagement der VG Kirchen. „Wir müssen teilweise noch für Strom an den betreffenden Stellen sorgen. Dies kann bis zur Inbetriebnahme in den Schulen ein paar Tage in Anspruch nehmen“, so Reifenrath.

Foto: In den Klassen der Michael-Grundschule sind die neuen Luftreiniger schon in Betrieb. Bürgermeister Andreas Hundhausen, Schulleiter Lars Lamowski und Fachgebietsleiter Frank Reifenrath (von links) überzeugten sich von der einwandfreien Funktionsweise.