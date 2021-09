Veröffentlicht am 24. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreistagssitzung im Forum des Altenkirchener Gymnasiums

Am Montag, 27. September 2021, findet die zwölfte Sitzung des Kreistages in der laufenden Wahlperiode statt. Beginn ist um 16 Uhr im Forum des Westerwald-Gymnasiums in Altenkirchen (Glockenspitze). Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen die Verpflichtung neuer Kreistagsmitglieder, Nachwahlen zu Ausschüssen sowie die Ergebnis-Präsentation des Projektes NäPa (Nichtärztliche Praxisassistenz). Außerdem beschäftigen sich die Kreistagsmitglieder mit dem Jahresabschluss 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) und mit einem Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zur Aufrechterhaltung des Unterrichtes bei der sich abzeichnenden vierten Welle der Corona-Pandemie in den kreiseigenen Schulen, wonach alle Kurs- und Klassenräume schnellstmöglich mit Luftfiltern ausgestattet werden sollen. Im nichtöffentlichen Teil geht es um Personalangelegenheiten.