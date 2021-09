Veröffentlicht am 23. September 2021 von wwa

NEUWIED-IRLICH – MFZ FamilyFriends Konzert auf der Irlicher Schützenwiese begeistert 200 Gäste

Coronakonform mit 3 G Regeln und Abstand gab der MFZ Irlich nach langer Zeit mal wieder ein Konzert vor echten Zuschauern. Die konnten sich über bestes Spätsommerwetter und tolle Stimmung freuen. Rund 200 angemeldete Besucher vergnügten sich an Achtertischen. Während man kalte Getränke für seine durch das Eintrittsgeld erhaltene Bons an den Tisch angeliefert bekam, konnte man die Speisen von daheim mitbringen Wobei an den Tischen mit jeder Menge Kindern eher Geschnuckels ausgegeben wurde, hatte manche Familie erlesene Köstlichkeiten im Gepäck.

Nicht nur bei der Musik zwischen Tanz und Karnevalsliedern war für jeden was dabei. Auch der Nachwuchs hatte seinen Auftritt. Der Lucki am Schlagzeug und der achtjährige Hendrik mit der Trompete. Auf ihren ersten Auftritt warten muss allerdings noch das designierte Kinderprinzenpaar und sein Hofstaat. Die jungen Herrschaften im roten Outfit wurden im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt. Das Jubiläumsjahr 2022 mit 1.000 Jahre Irlich wird somit ein ganz besonderes für Prinz Moritz und seinen Hofstaat. Aus dem Vorgänger im Amt sind inzwischen gute Musiker geworden, die beim Konzert ausnahmslos auf der Bühne standen.

Eine beachtliche Zahl von zwei Dutzend Mitwirkende, begleiteten Sänger Christian Krechel bei seinen Liedern. Andere Aktive waren im Service unterwegs. Wie der Vereins-Esel, der mit seinem roten Schwein für die Einnahmen und die Spenden zuständig war. Gute Jugendarbeit, Musikstunden und Instrumente sind nicht billig. Die Einnahmen durch Konzerte sind in der Coronazeit gleich Null gewesen und nun ist dem Verein zu wünschen, dass die ein oder andere Spende nach dem Konzert die leere Kasse wieder auffüllt. (mabe) Fotos: Marlies Becker