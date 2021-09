Veröffentlicht am 23. September 2021 von wwa

SCHÖNSTEIN – Verkehrsunfall an der Einmündung K 130 in die L 278

Am frühen Mittwochabend, 22. September 2021, gegen 19 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung K 130 in die L 278 bei Schönstein. Ein weißer Opel Corsa aus Richtung Selbach kommend, rammte dabei einen roten Seat Ibiza, der auf der vorfahrtberechtigten Landesstraße aus dem Schlossdorf angefahren kam. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Eine Person wurde offensichtlich verletzt. Anfangs hatte es geheißen, bei dem Unfall handelte es sich um einen Fahrzeugbrand, was sich aber als nicht zutreffend herausstellte. Vermutlich war Kühlwasserdampf mit Rauch verwechselt worden. Im Einsatz waren zwölf Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schönstein mit drei Fahrzeugen sowie der Kommandowagen des Löschzugs Wissen. Einsatzleiter war der stellvertretende Schönsteiner Wehrleiter Sascha Schmidt. Dazu der Wissener Rettungswagen und zwei Streifenwagenbesatzungen. Die beiden betroffenen Pkw mussten abgeschleppt werden. (bt) Fotos: Bernhard Theis