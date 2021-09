Veröffentlicht am 23. September 2021 von wwa

STRASSENHAUS – Mehrere Firmenfahrzeuge im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20. auf 21. September 2021, sind durch unbekannte Täter in der Stettiner Straße in Dierdorf, der Ringstraße in Straßenhaus, der Weiherstraße in Neustadt (Wied) und in der Straße Straßenchrist in Linkenbach insgesamt fünf Firmentransporter angegangen worden. In einem Fall blieb es bei einem Versuch, aus den anderen Fahrzeugen wurden Werkzeuge entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf circa 15.000 Euro geschätzt, wobei beim Aufbrechen der Fahrzeuge ein höherer Schaden entstanden ist, als der geschätzte Wert der entwendeten Werkzeuge. Quelle: Polizei