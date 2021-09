Veröffentlicht am 22. September 2021 von wwa

NEUWIED – Polizisten musizieren für BELLINI Neuwied

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz spielt normalerweise vor großen Sälen. Seit Corona allerdings finden Auftritte nur noch in kleiner Besetzung und vor allem in sozialen Einrichtungen statt. Vergangenen Montag war – und das ist wirklich beeindruckend – der 1.000 Auftritt des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz in Alten- und Pflegeheimen während der Pandemie.

Genau an diesem Tag waren auch zwei Musiker der Polizei bei der Senioren-Residenz Neuwied und haben dort ein kleines Konzert für die Bewohnerinnen und Bewohner gegeben. Markus Privat und Edi Sager musizieren mit großer Freude bereits seit 32 Jahren zusammen und das spürten die Zuschauer bei jedem Stück.

Gekonnt führten die beiden durch ihr Programm aus Schlagern, Volksliedern und anderen bekannten Melodien auf der Trompete. Mit großem Applaus haben die Bewohnerinnen und Bewohner die beiden Polizisten verabschiedet, die natürlich noch eine kleine Zugabe spielten.

„Die BELLINI Senioren-Residenz Neuwied wird nach diesem tollen Konzert auf jeden Fall wieder eine Abordnung des Landespolizeiorchestereinladen einladen und freut sich auf das nächste Gastspiel“ erklärte Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz im Anschluss.