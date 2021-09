Veröffentlicht am 22. September 2021 von wwa

BETZDORF – Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte durch 17jährigen Jugendlichen

Mittwochmorgen, 22. September 2021, gegen 00:20 Uhr meldete die Rettungsleitstelle eine randalierende Person an einem Wohnhaus in Betzdorf. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten sie den 17jährigen, polizeibekannten Jugendlichen antreffen, der in seinem Zimmer vollkommen ausrastete, um sich schlug, Einrichtungsgegenstände zertrümmerte und die Paneelendecke herunterriss. Die Polizeibeamten wurden bespuckt und massiv beleidigt. Bei der sich anschließenden Fixierung schlug und trat der junge Mann um sich. Dabei wurde ein Beamter durch einen Tritt gegen den Kopf leicht verletzt. Der Jugendliche musste vom Notarzt sediert werden, um ihn transportfähig zu machen. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Jugendliche ins Krankenhaus gebracht. Es wurden von der Polizei mehrere Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei