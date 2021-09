Veröffentlicht am 22. September 2021 von wwa

ROSSBACH – Verkehrsunfallflucht in Roßbach

In der Nacht von Mittwoch, 15. auf Donnerstag, 16. September 2021, ist das Dach eines Carports in der Mühlenstraße in Roßbach (Wied) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem vermutlich größeren Fahrzeug beschädigt worden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei