KREIS ALTENKIRCHEN – Da ist Musik drin: Kreisvolkshochschule bietet Cajón-Kurs

Am Freitag, 1. Oktober, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Musikkurs „Trommeln auf der Kiste“. Was verbirgt sich dahinter? Die Cajón – eine Holzkiste mit erstaunlichem Klangvolumen – ist zurzeit eines der beliebtesten Trommelinstrumente weltweit und hat auch für Einsteiger einiges zu bieten. Sie wird als Rhythmusinstrument in allen Musikrichtungen angewandt. Besonders häufig findet sie sich als Ersatz für Bass Drum und Snare (Schlagzeug) in der akustischen Musik („Unplugged“) wieder und sie gewinnt im Rock, im Pop und vor allem im Folk-Rock in den letzten Jahren an Popularität.

Kursleiter Guillermo Banz, gebürtiger Südamerikaner, ist professioneller Schlagzeuger und Latin-Percussionist. Neben seinen Tätigkeiten als Dozent an der Musikschule in Altenkirchen spielt er in mehreren Bands und ist somit ständig „on top“.

Der Kurs in der Kreismusikschule findet unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Regelungen statt und umfasst sechs Termine jeweils von 18.30 bis 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 35 Euro bei acht Teilnehmern.

Informationen und Anmeldungen: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Die Cajón – eine Holzkiste mit erstaunlichem Klangvolumen – ist zurzeit eines der beliebtesten Trommelinstrumente weltweit und hat auch für Einsteiger einiges zu bieten. (Foto: Kreisverwaltung)