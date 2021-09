Veröffentlicht am 21. September 2021 von wwa

WISSEN – Trunkenheit im Straßenverkehr in Wissen

Nach einem Hinweis kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Samstagabend, 18. September 2021, gegen 19:20 Uhr, den Fahrer eines VW Golf. Bei dem 49jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab 1,22 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei