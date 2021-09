Veröffentlicht am 21. September 2021 von wwa

REGION – Neuer Vorstand der Leistungsgemeinschaft gewählt

Auf der Mitgliederversammlung der „Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland e.V.“ wählten die Vereinsmitglieder einen neuen Vorstand. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Dirk Fischer

stellv. Vorsitzender: Stefan Räder

Kassiererin: Susanna Frank

Schriftführer: Jürgen Heermann

Beisitzer: Jule Backhaus

Beisitzer: Anette Berg

Beisitzer: Ulli Gondorf

Mit frischem Schwung wird sich der neue Vorstand seinen Aufgaben widmen, um mit der Leistungsgemeinschaft weiter daran zu arbeiten, eine liebens- und lebenswerte Region mitzugestalten. Über künftige Aktionen wird regelmäßig berichtet, denn mit dem neuen Team sollen in der Region rund um Flammersfeld, Wiedtal und Weyerbusch wieder viele schöne Erlebnisse gestaltet werden. So findet am 9. Oktober in Flammersfeld erneut der Regionalmarkt statt. Anmeldungen für Marktaussteller nimmt der Vorsitzende Dirk Fischer unter markt@lg‑raiffeisenland.de entgegen. Zum Markt erscheint auch eine neue Ausgabe des Regionalmagazins „Gutes Leben – gutes Land“.

Auf www.lg‑raiffeisenland.de finden sich die Mitglieder der Leistungsgemeinschaft aus Handel, Handwerk und Dienstleistungen sowie aktuelle Informationen. Foto: Leistungsgemeinschaft

Foto: Der neue Vorstand der Leistungsgemeinschaft: Ulli Gondorf, Jürgen Heermann, Stefan Räder, Dirk Fischer, Jule Backhaus, Anette Berg und Susanna Frank