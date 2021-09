Veröffentlicht am 21. September 2021 von wwa

REGION – AWO Betreuungsvereine luden zur Mitgliederversammlung

Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Mitgliederversammlung im letzten Jahr konnten die Vorsitzenden Maria Fuchs und Horst Klein die Mitglieder, ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie hauptamtlich Mitarbeitende begrüßen.

Nachdem über die positive Entwicklung und die Ereignisse der letzten zwei Jahre ausführlich berichtet wurde, verlas der Kassierer Bodo Nöchel den Kassenbericht. Die Rechnungsprüfer Torsten Henn und Hartmut Hähn bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes, dem die Versammlung einstimmig folgte.

Als weiterer Tagesordnungspunkt standen Vorstandswahlen auf dem Programm. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Beisitzerin), Irmgard Deutsch-Höfer (Schriftführerin), Maria Fuchs (Vorsitzende), Bodo Nöchel (Kassierer) und Horst Klein (Vorsitzender) wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Sodann standen Ehrungen für hauptamtlich Mitarbeitende auf dem Programm. Für 25 Jahre im Betreuungsverein konnte Kathrin Wolter und für 20 Jahre im Betreuungsverein Frank Stock geehrt werden. In die Ansprachen des Vorstandes und des Geschäftsführers Dr. Holger Ließfeld flossen so manche Anekdoten aus dem langjährigen beruflichen Alltag ein, die auch in der Versammlung für Heiterkeit sorgten.