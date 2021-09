Veröffentlicht am 21. September 2021 von wwa

NEUWIED – Streitigkeiten in der Neuwieder Innenstadt

Am frühen Samstagabend, 18. September 2021, wurden der Polizei Neuwied Streitigkeiten zwischen einer größeren Personengruppe im Bereich der Innenstadt gemeldet. Nach einem kurzen Disput im Vorfeld schlossen sich immer mehr Menschen den Streithähnen an und es kam zu Solidarisierung mit mehreren Personen. Bei Eintreffen von Beamten der Polizei Neuwied verließen alle Anwesenden zügig die Örtlichkeit. Infolge der Streitigkeiten kam es zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Folge eine Beteiligte verletzt wurde. Quelle: Polizei