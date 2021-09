Veröffentlicht am 20. September 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 40 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied

Über das Wochenende wurden im Landkreis Neuwied 40 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Inzidenz liegt bei 84,6, die Hospitalisierung bei 1,6 und die Intensivkapazität bei 4,52%. Damit ist der Kreis Neuwied in allen drei Kategorien in Warnstufe 1 und folglich auch insgesamt in Warnstufe 1.