Veröffentlicht am 22. September 2021 von wwa

OBERBIEBER – Wieder Überschwemmung: Sorgen in Oberbieber

Erneut kam es am Mittwoch, 15. September zur Überschwemmung des Ortskerns im Neuwieder Stadtteil Oberbieber. Die Feuerwehr wurde außerdem zu einem überschwemmten Keller gerufen. Besondere Ironie: Ausgerechnet der Keller des Lokals wurde ebenfalls überschwemmt, in dem zwei Jahre zuvor Stadtwerke-Chef Thomas Herschbach noch wiederholter Überschwemmung des Luisenplatzes um die Oberbieberer Kirche „schnelle Hilfe“ in einer Bürgerversammlung zugesagt hatte. Die Anwohner sehen aktuell davon eher wenig: „Das Wasser strömte jetzt erneut vom oberhalb gelegenen Wallbach über die Hauptstraße in Richtung Ortskern“, berichtet ein Anlieger der Friedrich-Rech-Straße. Die greifen vermehrt zur Selbsthilfe, haben inzwischen dauerhaft Sandsäcke vor Kellerfenstern platziert oder Sperren mit Brettern errichtet. Für Verärgerung sorgte ein kürzlich abgehaltener „Bürger-Workshop“ der Stadtverwaltung zum Thema Starkregen: „Der brachte auch kaum Neues zum Ortskern“, so ein Teilnehmer; mehrere Teilnehmende hatten die Veranstaltung vorzeitig verlassen, weil ein Fachvortrag die meiste Zeit in Anspruch nahm und daher die angekündigten Workshop-Elemente kaum zum Tragen kamen. Auch die Flutkatastrophe an der Ahr sorgt bei allen Gewässer-Anrainern für Sorge: „Wir haben gesehen, das auch Schlimmeres passieren kann. Hier war es diesmal ein bloß wenige Minuten andauernder Regen, und schon war der Ortskern wieder überschwemmt.“ In Oberbieber sieht man daher mit erheblichem Stirnrunzeln auf die Tatsache, dass spürbare Maßnahmen seit rund zwei Jahren auf sich warten lassen.