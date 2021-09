Veröffentlicht am 20. September 2021 von wwa

MAULSBACH – Schützenverein Maulsbach ehrt verdiente Mitglieder

Da, wie schon im Vorjahr, Corona bedingt sämtliche Volks- und Schützenfeste ausgefallen sind, entschloss sich der Vorstand des Schützenverein Maulsbach die Ehrungen und Beförderungen, die auf dem diesjährigen Schützenfest ausgesprochen werden sollten, wieder im Rahmen eines sommerlichen Frühschoppens, wie im vergangenen Jahr, nachzuholen. Hierzu lud der Schützenverein Maulsbach die zu Ehrenden für Sonntag zum Schützenhaus ein. Der Wettergott war in diesem Jahr nicht so gesonnen, da die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfand. Das hielt aber niemanden ab die Veranstaltung zu besuchen. Es wurden einige Sitzgelegenheiten und Stehtische in Zelten aufgestellt, sodass die Veranstaltung unter den vorliegenden Corona- und Hygienebestimmungen durchgeführt werden konnte. Gegen 12.00 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende Frank Heuten die anwesenden Gäste, besonders das immer noch amtierende Königspaar König Tobias I. mit seiner Königin Carina sowie die Kronprinzessin Jana Brankers.

Es gab an diesem Tag einige Ehrungen und eine Beförderung auszusprechen. Gegen 14.00 Uhr führten der 1. Vorsitzenden Frank Heuten und König Tobias I. die ersten Ehrungen und die Beförderung von Roman Deneu zum Oberleutnant durch. Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein wurde Emily Felderhoff die Bronzene Vereinsnadel überreicht. Die Silberne Vereinsnadel für 25jährige Mitgliedschaft bekam Patrick Schumacher verliehen. Weiterhin wurden Thomas Birkenbeul, Horst Flemming, Jürgen Kählitz, Stefan Molly, Edgar Müller und Detlev Streginski die Ehrennadeln des RSB und DSB für 40 Jahre Mitgliedschaft übergeben. Die Auszeichnung „Schützen des Jahres“, der durch das amtierende Königspaar ernannt wird, wurde Nico Küthe verliehen.

Am Nachmittag trafen noch einige Mitglieder des Blasorchester Mehrbachtal ein, die den Luftgewehrschießstand ab und zu als Probenraum nutzen. Gegen 15.00 Uhr fanden sich noch der Sportkreisvorsitzende Dr. Michael Weber und der Vorsitzende des Schützenbezirks 13 Karl Heinz Pitton im Schützenhaus ein, um noch Ehrungen des Sportbund Rheinland durchzuführen. Die RSB – Dankesurkunde mit entsprechenden Ehrennadeln in Bronze für seine Vereinsarbeit erhielt Stefan Molly. Die Goldene Verdienstnadel des RSB bekam Doris Lichtenthäler verliehen. Zum Schluss dankte Heuten für den gelungen Nachmittag und allen Helfern, die dazu beigetragen haben das dieser Tag so erfolgreich durchgeführt werden konnte. (stk) Fotos: SV Maulsbach