Veröffentlicht am 20. September 2021 von wwa

NEUWIED – „Kinderrechte – nicht ohne uns!“ – Kinderrechtekonferenz am 24. September auf dem Luisenplatz

Was kann Neuwied tun, um die Rechte der Kinder noch besser zu schützen? Diese Frage stellen Kinder am Freitag, 24. September, um 15 Uhr auf dem Luisenplatz. Eine kleine „Kinderrechtekonferenz“ hat die AWO-Kindertagesstätte organisiert, in der konkrete Erfolge und Handlungsfelder zu den verschiedenen Kinderrechten aufgezeigt werden sollen.

Die Kinder werden sechs Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung bitten, den Kindern ihre Ideen zur Umsetzung der Kinderrechte vorzutragen. Neben Bürgermeister Peter Jung werden sich Repräsentanten des Amtes für Soziales, Senioren und Integration, des Amtes für Schule und Sport, des Amtes für Stadtmarketing, des Jugendamtes und der Fachstelle Partizipation beim Kinder- und Jugendbüro den Fragen der jungen Bürgerinnen und Bürger stellen.

Die Kinderrechtekonferenz der AWO-Kindertagesstätte ist ein Programmpunkt der Rheinland-Pfälzischen „Woche der Kinderrechte“ vom 20. bis 27. September.