20. September 2021

STEINEROTH – Verkehrsgefährdung an Fußgängerüberweg in Steineroth

Am Dienstag, 14. September 2021, gegen 20:12 Uhr ereignete sich ein „Beinahe-Unfall“ am Fußgängerüberweg auf der Straße „Zum Westerwald“ in Steineroth zwischen einem PKW und einer Person. Eine Zeugin beobachtete, wie eine weibliche Person mit zwei Gehstöcken den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Ein mit hoher Geschwindigkeit herannahender PKW wurde bei Annäherung an den Fußgängerüberweg durch eine Vollbremsung „gerade noch so“ neben der Fußgängerin zum Stehen gebracht. Laut Zeugin war es großes Glück, dass es nicht zum Zusammenstoß kam. Als die geschockte Fußgängerin stehen blieb, wurde das Fahrzeug beschleunigte und fuhr mit Vollgas und quietschenden Reifen davon. Die Polizei bittet Zeugen, sowie die beschriebene Fußgängerin, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei