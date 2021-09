Veröffentlicht am 19. September 2021 von wwa

RENGSDORF – Unfall auf der B 256 – eine Person schwer verletzt – Fahrer alkoholisiert

Durch die Rettungsleitstelle Montabaur wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus am Sonntagmorgen, 19. September 2021, gegen 06:00 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der B 256 in Höhe der Ausfahrt Rengsdorf-West informiert bei der eine Person schwer verletzt wurde. Die PI Straßenhaus und die PI Neuwied entsandten unverzüglich mehrere Streifen. Die eingesetzten Beamten fanden einen verunfallten PKW, besetzt mit fünf Insassen, vor. Eine Insassin wurde durch Rettungskräfte mit Verdacht auf Rückenverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Ermittlungen ist der 21jährige Fahrer am Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf eine beginnende Leitplanke aufgefahren. Aufgrund festgestellter Alkoholisierung musste der Fahrer eine Blutprobe über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. Quelle: Polizei