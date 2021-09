Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 23 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert 78,1

Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Freitag, 17. September 2021, 23 neue Corona-Fälle. Da es vor einer Woche noch 10 neue Fälle mehr waren, bewegt sich die Inzidenz in die richtige Richtung. Mit 78,1 liegen der Kreis nunmehr wieder unter der 100er-Schwelle und damit auch bei allen drei Leitindikatoren einzeln in Warnstufe 1. Auch der Wert für die Hospitalisierung (2,0) ist gesunken, dafür ist der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen leicht gestiegen. Von 4,83 auf 4,95 Prozent.