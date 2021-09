Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKITCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Freitag, 17. September 2021, Stand 14.45 Uhr – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 34 Neuinfektionen seit Mittwoch – Sieben-Tage-Inzidenz gefallen – Landkreis weiter in Warnstufe 1

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen weist am Freitagnachmittag insgesamt 5.644 Personen aus, die sich seit Pandemiebeginn mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das sind 34 mehr als am Mittwoch. Am Donnerstag wurden 13 neue Fälle gemeldet, am Freitag 21. Als geheilt gelten 5266 Menschen. Mit Stand von Freitag sind 277 Personen im Kreis positiv getestet, fünf Menschen werden stationär behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz für den Kreis mit 93,7 an. Die Sieben-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt 2,0 und der Covid-19-Anteil an der Intensivkapazität im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald 4,95 Prozent. Damit liegt der Kreis Altenkirchen weiter in der untersten Warnstufe 1.

Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen im Kreis wurde statistisch berichtigt: Aufgrund eines falsch gemeldeten Wohnortes eines Verstorbenen führt die Statistik für den Kreis nun 101 Verstorbene, zuvor waren es 102.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Inzidenz: 93,7

7-Tage- Hospitalisierung: 2,0

Anteil Intensivbetten: 4,95

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 5.644

Veränderung zum 15. September: +34

Aktuell Infizierte: 277

Geheilte: 5.266

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 5

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.625/+4

Betzdorf-Gebhardshain: 1.232/+11

Daaden-Herdorf: 617/+2

Hamm: 613/+2

Kirchen: 850/+12

Wissen: 707/+3

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.