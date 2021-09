Veröffentlicht am 19. September 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Jahreshauptversammlung des MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen

Der MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen blickt recht optimistisch in die Zukunft, wenn auch die schwierigen Zeiten ihre Spuren hinterlassen haben. „Nach 293 Tagen haben wir jetzt erstmals wieder Proben können“, so Vorsitzender Michael Schmidt bei der Jahreshauptversammlung in der heimischen Hubertus-Hütte. Den Anfang hatte wie immer ein gemeinsames Lied gemacht, ein Moment, der den Sängerknaben sicherlich nahe ging und auf den sie lange warten mussten. Bei der Begrüßung freute sich Schmidt über die rege Teilnahme: „Schön, dass wir uns endlich wiedersehen“. Ein besonderer Gruß ging an den Ehrenvorsitzenden Wilfried Reifenrath und die übrigen Jubilare. Zur Totenehrung erhob man sich dann von den Plätzen.

Der Vorsitzende gab bekannt, dass man derzeit über 32 aktive Sänger verfügt, was ganz ordentlich wäre. Der Geschäftsbericht von Wolfgang Kalkert fiel dann vergleichsweise kurz aus. Bezüglich der Kasse konnte Ingo Schramm sogar einen leichten Überschuss vermelden. Prüfer Bertram Weitershagen bescheinigte dem Kassenwart eine korrekte Haushaltsführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, was auch einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen über die Bühne ging. Weiterhin bedankte sich Weitershagen für die gute ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstands: „Bitte macht so weiter!“.

Bei den Wahlen ging es zunächst um einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden in der Nachfolge des verstorbenen Sangesbruders Franz Kalkert. Hierbei entschied man sich für Jörg Simon, der auch gleichzeitig zum neuen Vizechorleiter gewählt wurde. Dessen Vorgänger in diesem Amt, Franziskus Reifenrath, hat über einen langen Zeitraum zur allseitigen Zufriedenheit gewirkt. Simon war bisher zweiter Kassierer, jetzt ist es Clemens Becher. Die beiden jüngsten Chormitglieder Fabian Simon und Felix Schramm dürfen sich ab sofort Notenwarte nennen.

Aus der Versammlung kam der Wunsch auf, den verstorbenen aktiven Sängern auf der Vereins-Homepage zu gedenken. Voraussetzung sei jedoch, dass die Familien damit einverstanden sind. Nun konnte man endlich zu den Jubilarehrungen schreiten, eine Aufgabe, die Manfred Hain vom Kreischorverband Altenkirchen natürlich sehr gern übernahm. Seit stolzen 65 Jahren sind Klaus Reinery, Bertram Weitershagen und Ludwig Weitz aktive Sänger, Wilfried Reifenrath kann immerhin noch 60 Jahre vorweisen sowie Peter Schwartz und Clemens Becher je 25 Jahre. Hain übergab ihnen entsprechende Urkunden, umrahmt von starkem Beifall. Chorintern ehrte man noch Gerhard Kohl und Hermann-Josef Wagner (je 65 Jahre), Erhard Böhmer (60 Jahre) und Karl-Josef Kalkert (40 Jahre) für langjährige Chorzugehörigkeit.

Michael Schmidt verwies noch auf Veranstaltungen, die der MGV „Sangeslust“ in naher Zukunft plant. Demnach ist für den 24. Oktober das traditionelle Herbstfest vorgesehen und für den 19. Dezember ein Weihnachtskonzert. Die nächste Jahreshauptversammlung ist für den 9. Januar 2022 terminiert. Im Jahr darauf feiert der Chor sein 100jähriges Bestehen. Schon jetzt bat der Vorsitzende um Vorschläge zur Ausgestaltung der Festveranstaltung und welche Gastvereine eingeladen werden könnten. Als neues Probenlokal steht ab sofort das Gebäude eines ehemaligen Lebensmittelgeschäfts in Birken-Honigsessen zur Verfügung. Geprobt wird jeweils donnerstags ab 18 Uhr. Interessenten sind stets willkommen. Die Versammlung schloss mit dem programmatischen Gedicht einer der Sänger: „Corona kann uns nicht bezwingen, wir werden weiter singen“. (bt) Fotos: Bernhard Theis