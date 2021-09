Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

LEUBSDORF – Kradfahrer flüchtet in Leubsdorf vor der Polizei

Zu einer nächtlichen Verfolgung durch die Polizei kam es am Donnerstagabend, 16. September 2021, in der Ortslage Leubsdorf. Nachdem eine Funkstreifenbesatzung der Polizei in Linz einen Kradfahrer auf der Hauptstraße in Leubsdorf kontrollieren wollte, flüchtete er zunächst, legte sein Krad ab und flüchtete weiter zu Fuß. Trotz herbeigerufenem Diensthund und weiteren Kräften konnte der Fahrer nicht mehr lokalisiert werden. Aufgrund der äußeren Umstände (Starker Cannabisgeruch) ist von einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz auszugehen. Da die Polizisten den Fahrer kurz erkennen konnten, steht seine Identität, aufgrund büromäßiger Aufklärung, fest. Es dürfte sich um einen 29jährigen Mann aus Bad Hönningen handeln. Quelle: Polizei