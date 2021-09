Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

ASBACH – Einbruch in das Vereinsheim des TC Asbach

Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag, 14. bis 16. September 2021, sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des Tennisclubs Asbach eingebrochen. Zunächst versuchten die Täter erfolglos ein Fenster aufzuhebeln. Im Anschluss warfen sie das Fenster mit einem Stein ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude und entwendeten sie Elektrogeräte. Der Gesamtschaden dürfte, so die Polizei, im oberen dreistelligen Euro Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei