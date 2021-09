Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

BENDORF (Rhein) – Tageswohnungseinbruch in Bendorf

Donnerstagnachmittag, 16. September 2021. in der Zeit zwischen 13:45 und 18:55 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Unteren Vallendarer Straße in Bendorf eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte mit einem Werkzeug ein Fenster des 1. Obergeschosses auf und konnte so über ein Terrassendach in die Wohnung des 79jährigen Mannes eindringen. Entwendet wurde ein Laptop und es entstand Sachschaden am betroffenen Fenster. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 – 94020 entgegen. Quelle: Polizei