ALMERSBACH – Mitgliederversammlung beim SSV Almersbach-Fluterschen e. V.

Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

ALMERSBACH – Generationswechsel mal andersrum – Mitgliederversammlung beim SSV Almersbach-Fluterschen e. V.

Im Vereinsheim „Ob da Eck“ in Fluterschen fand die Mitgliederversammlung des SSV Almersbach-Fluterschen e. V. statt. Der Verein bedankte sich noch mal herzlich bei den Fluterscher Vereinen für die Möglichkeit der Nutzung der Räumlichkeiten und die Bewirtung. Im zurückliegenden Jahr konnte man die Mitgliederversammlung lediglich online durchführen, umso schöner war es sich jetzt, unter Anwendung der 3G-Regel, wieder in Präsenz zu treffen.

Durch die Pandemie gab es im vergangenen Jahr kaum Veranstaltungen und auch der Sportbetrieb musste, wie überall, unter dem Lockdown leiden. Als Verein ist man froh, dass aktuell, unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte, wieder Sport betrieben werden kann, denn davon lebt nun mal ein Sportverein. Sowohl Fußball als auch Gymnastik findet aktuell wieder statt.

Gymnastik-Übungsleiterin Jeannette Ittenbach berichtet von vielen aktiven Frauen in der Erwachsenen-Fitnessgruppe donnerstags. Sie lädt jedoch auch Männer dazu ein vorbeizukommen und mitzumachen. Für die Kindergruppe am Dienstag wünscht sie sich Zuwachs. Kinder die Lust auf abwechslungsreichen Sport in der Gruppe haben, sind herzlich eingeladen.

Die frisch gesäuberte und in instandgesetzte Eisstockbahn ist ebenfalls bereit für Sportler und Besucher. Es sind sowohl Einzel- als auch Gruppenbuchungen möglich.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurde der geschäftsführende Vorstand neu besetzt. René Vorspohl stand nach 18 Jahren Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand nicht mehr zur Wahl und erntete viele lobende Dankesworte. Für ihn kehrt Wolfgang Vorspohl als geschäftsführender Vorstand Vereinsorganisation zurück in das Führungsgremium. Auch Hans-Joachim Nöller beendete seine „Vorstandspause“ und wurde zum geschäftsführenden Vorstand Sport gewählt. Beide werden mit all ihrer Erfahrung die Geschicke des Vereins ab jetzt wieder gemeinsam mit Jennifer Krämer als geschäftsführender Vorstand Kommunikation/Marketing, deren Amtszeit noch ein Jahr läuft, führen. Neue Kassenprüfer sind Jutta Kölbach und Marcel Kornely.

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft (nicht alle waren anwesend): Silvia Müller und Julian Müller (25 Jahre), Jutta Görz (40 Jahre), Paul Stallmann, Peter Gäfgen und Ralf Nöllgen (50 Jahre). Außerdem bekam Hans-Joachim Nöller die silberne Ehrennadel des Sportbundes Rheinland verliehen. (jk) Fotos: Christian Nöller