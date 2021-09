Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Hausfriedensbruch auf Hochsitz

Ein Linzer Jäger meldete am Mittwochabend, 15. September 2021, dass er auf einem Hochsitz im Ockenfels-Ohlenberger Revier Essenreste und Getränke gefunden habe. Nach Spurenlage kann davon ausgegangen werden, so die Polizei, dass eine Person den Hochsitz unberechtigt zum Aufenthalt und zur Übernachtung genutzt hatte. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei