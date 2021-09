Veröffentlicht am 16. September 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Gurtverstöße und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mittwochmorgen, 15. September 2021, führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz eine stationäre Verkehrskontrolle in der Hochstraße in St.Katharinen (Notscheid) durch. Hierbei wurden insgesamt fünf Fahrzeugführer geahndet, die den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Ein 18jähriger Pkw-Fahrer aus Linz wurde im Rahmen der Kontrolle überführt, ohne erforderliche Fahrerlaubnis das Fahrzeug geführt zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei