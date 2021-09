Veröffentlicht am 16. September 2021 von wwa

LUCKENBACH – In Luckenbach, in der Leystraße wurde ein geparkter Pkw beschädigt

Mittwochnachmittag, 15. September 2021, in der Zeit von 16:45 bis 21:40 Uhr, wurde ein VW-Golf in Luckenbach, in der Leystraße am Straßenrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung geparkt. Ein unbekannter Unfallverursacher befuhr die Leytraße in Richtung Hauptstraße und touchierte mit seinem Fahrzeug die komplette rechte Fahrzeuglängsseite des 31jährigen Mannes aus der VG Hachenburg. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden an dem geparkten Pkw wird von der Polizei mit 5.000 Euro angenommen. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei