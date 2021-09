Veröffentlicht am 16. September 2021 von wwa

KIRCHEIB – Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrer auf der B 8 in Kircheib

Mittwochabend, 15. September 2021, gegen 19:28 Uhr erhielt die Polizei Altenkirchen durch eine Anwohnerin in der Hauptstraße in Kircheib die Mitteilung, dass ein weißer VW Bus in der Bushaltestelle am Ortseingang aus Richtung Hennef kommend verunfallt ist. Vor Ort stellten die Beamten ein Bild der Verwüstung fest: Das Fahrzeug verließ im Fahrbahnteiler die Fahrbahn, beschädigte zwei Verkehrszeichen sowie eine Laterne und zerstörte ein Wartehäuschen aus Holz.

Der 42jährige Fahrer wurde lediglich leicht verletzt und vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme teilte die Polizeileitstelle Siegburg eine Unfallflucht zum Nachteil eines Sattelzuges durch einen weißen VW Bus gegen 19:20 Uhr auf der B 8 zwischen Kircheib und Buchholz Mendt mit. Die Ermittlungen der Polizei deuten derzeit darauf hin, dass der mit 2,2 Promille alkoholisierte Fahrer mit seinem weißen VW Bus aus Richtung Hennef kommend zunächst mit dem LKW kollidiert ist und kurze Zeit später in Kircheib den Unfall verursachte.

Die Schadenshöhe beider Unfälle wird derzeit von der Polizei auf circa 23.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 42jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallereignisse oder die Fahrweise des weißen Kleinbusses am Abend des 15. September in Kircheib und auf der B 8 zwischen Kircheib und Mendt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei