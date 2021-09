Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

KOBLENZ/BAD NEUENAHR – Reparieren statt wegwerfen: Repair-Café der Hochschule Koblenz am 25. September erneut in Bad Neuenahr

Bereits zweimal war das Repair-Café der Hochschule Koblenz vor Ort an der Ahr und konnte dort viele Elektrogeräte wieder instand setzen. Von der Stichsäge bis zur Waschmaschine – das Angebot hat gezeigt, dass viele Elektrogeräte noch zu retten sind. Am Samstag, 25. September 2021, von 9 bis 18 Uhr machen die freiwilligen Helfer des Repair-Cafés, organisiert von der Amateurfunkgruppe K32 der Hochschule Koblenz und der VDE Hochschulgruppe Koblenz sowie unterstützt durch Helfer von den Repair-Cafés Kalt und Lahnstein, daher erneut Station an der Ahr. Im Kloster Kalvarienberg in Bad Neuenahr sind an diesem Tag alle herzlich willkommen, die ihre von der Flut betroffenen elektrischen Geräte retten möchten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.