Veröffentlicht am 17. September 2021 von wwa

WISSEN – Lesesommer 2021 in Wissen

Genau 72.089 gelesene Seiten in 604 Büchern, das ist die Bilanz am Ende des von der Landesregierung Rheinland-Pfalz geförderten Lesesommers 2021. Diese Zahlen wurden jetzt bei der Ehrung der 58 erfolgreich teilnehmenden Kinder seitens der Katholischen Öffentlichen Bücherei Wissen bekannt gegeben. Die meisten davon hatten sich mit ihren Eltern im Pfarrgarten eingefunden und warteten gespannt auf die Einzelergebnisse.

Der Lesesommer hatte in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Bücherei stattgefunden. Ausgeliehen werden konnte der Lesestoff zwischen dem 5. Juli und 4. September in beiden Einrichtungen. Wer mindestens drei Bücher gelesen hatte, bekam nun eine Urkunde überreicht. Pastor Martin Kürten hatte diese Aufgabe gerne übernommen und verwies in einer kleinen Ansprache auf die Bedeutung des Lesens besonders in schwierigen Zeiten: „Schön dass Ihr die Zeit zum Ausleben der Phantasie genutzt habt“. Bürgermeister Berno Neuhoff zeigte sich überrascht und erfreut von dem starken Interesse junger Leute an der Lektüre interessanter Bücher: „Ganz toll wie Ihr das hinbekommen habt!“

Vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund oder Leseschwäche sei Lesen von großer Bedeutung. Vor dem Übergeben der Urkunden und Präsente bedankten sich Kürten und Neuhoff noch bei Karin Becher, Marlies Berndes und Annette Krämer als Büchereiteam für ihr beispielhaftes Engagement zur Förderung des Lesegedankens.

Ausgezeichnet wurden die Mädchen und Jungen in fünf Altersstufen. Hier die Namen. 7 Jahre: Eray Akün, Simon Ziegler und Emma Müller. 8 Jahre: Aaliya Akyol, Johanna Rieth und Mattis Seibert. 9 Jahre: Camille Hornburg, Jakob Schneider und Mia Reddecker. 10/11 Jahre: Lucas Stangier, Katharina Ziegler und Felix Kesseler. 12/13 Jahre: Lara Maria Becker, Zeynep Güler und Kristian Ziegler. (bt) Fotos: Bernhard Theis