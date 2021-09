Veröffentlicht am 16. September 2021 von wwa

NEUWIED – Leserbrief zu „NEUWIED – Gute Stimmung am Samstag auf dem Neuwieder Luisenplatz mit Vereinstag“

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stand der CDU wiederholt auch der Wahlkampfstand der Linken befand. Man kann schon fast von Tradition sprechen, dass ein Stadtratsmitglied der Linken erneut die Fotos für die CDU-Wahlkämpfer vor ihrem Stand machte. Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der schon in der Vergangenheit Überlegungen zur Kooperation zwischen Linken und Christdemokraten über die kommunale Ebene hinaus formuliert hatte, stellte zuletzt vor zwei Jahren zum Tag der Deutschen Einheit heraus, an der inneren Einheit müssten wir noch arbeiten. Auf dem Luisenplatz funktioniert schon mal die Fotokoalition. Ein guter Anfang. Siegfried Kowallek, Neuwied