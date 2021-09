Veröffentlicht am 16. September 2021 von wwa

KIRCHEN – Entspanntes Waldbaden am Wochenende

Die Nachfrage zum kürzlich stattgefundenen ersten „Waldbad“ in Kirchen-Herkersdorf war so groß, dass sich mit Freitag, 24. September 2021 in der Zeit von 16:30 bis ca. 19:30 Uhr bereits ein weiterer Termin gefunden hat, zu welchem wiederum alle herzlich eingeladen sind. Treffpunkt wird wieder auf dem Wanderparkplatz Auf der Sohle in der Nähe des Restaurants Waldhof in Kirchen-Herkersdorf sein.

Weitere Infos und Anmeldung: Kirsten Wolff , Tel. 02747-913438 oder 0177-6505342, E-Mail: info@wanderaugenblicke.de, www.wanderaugenblicke.de, Jedes Waldbad ist anders und individuell, max. 12 Teilnehmer.

Was ist Waldbaden oder Shinrin Yoku? Shinrin Yoku kommt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt ins Deutsche „Baden in der Waldluft“. Unter Waldbaden versteht man das achtsame, bewusste und / oder absichtslose Verweilen oder Schlendern im Wald unter Öffnung aller Sinne, mit dem Zweck, sich zu erholen und die Gesundheit zu stärken. Die therapeutische Wirkung von Wäldern auf den Menschen und seine Gesundheit ist heute unumstritten und wissenschaftlich belegt. Fotos 08: