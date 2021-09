Veröffentlicht am 16. September 2021 von wwa

VG KIRCHEN – Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (WFK) und das Technologieinstitut für Metall und Engineering (TIME) aus Wissen kooperieren

Wirtschaftsförderer Tim Kraft und TIME-Geschäftsführer Dr. Ralf Polzin trafen sich zum Austausch und legten gemeinsame Ziele der Zusammenarbeit im Sinne der Unternehmen vor Ort fest. „Wir benötigen vor Ort Kooperationen, die sinnvoll sind. Das ist genau dann gegeben, wenn diese den Unternehmen einen direkten Nutzen bieten. So ist es im Fall der Wirtschaftsförderung der VG Kirchen und des Technologie-Instituts für Metall u. Engineering (TIME) aus Wissen, weshalb die Zusammenarbeit ausgebaut werden soll. Das umfasst sowohl den Technologietransfer als auch Themen wie die Fördermittelsuche und deren Beantragung für kleine und mittelständische Unternehmen“, so Tim Kraft, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kirchen.

Dr. Ralf Polzin, Geschäftsführer des TIME führt aus, „dass wir gemeinsam Betriebe besuchen möchten, um die Möglichkeiten, die wir gemeinsam bieten können, vorzustellen. Am Ende können die Unternehmen nur profitieren. Wir sind eine metallverarbeitende Region und nirgends anders in Deutschland gibt es so eine Dichte an schweißtechnischer Kompetenz. Diese Alleinstellungsmerkmale gilt es zu erhalten und auszubauen. TIME unterstützt die Unternehmen dabei von der Schweißausbildung über die Automatisierung und Digitalisierung bis hin zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz.“

„Wir sind als Wirtschaftsförderung vor Ort so ausgerichtet, dass unsere Ziele nicht darin bestehen, jeden Monat Sekt- u. Seltersveranstaltungen zu organisieren. Dafür haben wir auch keine Kapazitäten. Stattdessen möchten wir die Betriebe bei deren individuellen Problemen unbürokratisch vor Ort unterstützen, z.B. bei Bauvorhaben, Fördermitteln, Gewerbeflächensuche und dem Breitbandausbau. Das schaffen wir durch Synergien, da das Bauamt in der Wirtschaftsförderung mit integriert ist. Gleichzeitig ist es auch wichtig, einen starken Partner wie das Technologie-Institut an der Seite zu haben, die u.a. bei dem Thema Fördermittel im technischen Bereich unterstützen“, berichtet Kraft.

Abschließend halten beide fest, dass, soweit es Corona zulässt, man die Unternehmen gemeinsam besuchen möchte, um wichtige Entwicklungsthemen zu besprechen. Nur so können Angebote zielgerichtet gebündelt und ganzheitlich betrachtet werden.

Foto (v. l.): Dr. Ralf Polzin (Geschäftsführer TIME), Tim Kraft (Wirtschaftsförderer VG Kirchen)