16. September 2021

KREIS NEUWIED – 30 Kinder hatten viel Spaß bei der Ferienfreizeit im Wiedtal

Die Ferienfreizeit im Wiedtal hat auch in diesem Jahr wieder 30 Kindern zwischen sechs bis zwölf Jahren zwei tolle, lange in Erinnerung bleibende Wochen ermöglicht. Klar, dass die Betreuer von der Jugendpflege Rengsdorf-Waldbreitbach und der Kreis-Jugendpflege rund um die Sporthalle in Niederbreitbach auf die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen achteten. Dem Spaß der Kinder tat das jedoch keinen Abbruch.

Das abwechslungsreiche Programm bot den Mädchen und Jungen Tagesausflüge, kreative Einheiten sowie jede Menge Spaß und Spannung. Die Kinder konnten dabei ihre eigenen Ideen und Interessen aktiv einbringen. Es wurden Hütten im Wald errichtet, Steine bemalt, T-Shirts gestaltet und ein Insektenhotel gebaut. Mit Irmgard Schröer vom Naturpark Westerwald ging es auf Entdeckertour, mit Förster Gerhard Willms in die Wälder des Fockenbachtals, wo die Kinder mit erlebnispädagogischen Spielen viel über die Bedeutung des Waldes lernten.

Darüber hinaus stand für die Teilnehmer ein spannender Tagesausflug nach Koblenz im Doppeldeckerbus auf dem Programm, bei dem die Kinder und Betreuer mit der Seilbahn nach Ehrenbreitstein hochfuhren. Auf der Festung konnten sich die Kinder auf dem großen Spielplatz vergnügen. Auch das Schwimmbad in Hausen Wied wurde wieder besucht.

Durch verschiedene Gruppenfindungsspiele und Kooperationsübungen förderten die Jugendpfleger das soziale Miteinander. Schnelle Freundschaften waren die Folge. Und so waren sich in der Abschlussrunde Kinder wie Betreuer einig, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sein möchten.

Ein besonderer Dank der Veranstalter gilt Ortsbürgermeisterin Susanne Hardt und der Ortsgemeinde Niederbreitbach für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, und den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihre Unterstützung. „Nur dank der großen Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Betreuer ist so ein Programm überhaupt zu stemmen“, machte Jugendpfleger Frank Scholl deutlich.

Wer sich für die Ortsranderholung in Waldbreitbach interessiert oder weitere Angebote zu der Kreisjugendpflege erhalten möchte, kann sich bei Franlin Toma, Tel: 02631-803 442 und Marc Maier, Tel. 02631-803 621; jugendarbeit@kreis-neuwied.de, melden. Foto 01: NRK