Veröffentlicht am 16. September 2021 von wwa

WISSEN – Kurzfristige Sperrung der Bahnhofstraße für Straßenbaumaßnahmen

Die Bahnhofstraße in Wissen erhält eine neue Asphaltdecke. Im Zuge der derzeitigen Bauarbeiten an der Rathausstraße wurde festgestellt, dass der Fahrbahnbelag (Asphaltdecke als Verschleißschicht) schon sehr marode ist. Die Decke ist stark ausgemagert und rissig und bedarf einer dringenden Sanierung. Der Unterbau wird hierbei nicht erneuert. Mit der Deckensanierung kann die Lebensdauer der Asphaltdecke um 10 bis 15 Jahren verlängert werden. Die Bauarbeiten beginnen an der Einmündung in die Bahnhofstraße/B62 bis zur Rathausstraße in Höhe des Haupteingangs des RegioBahnhofs und betreffen damit lediglich den Gemeindestraßenabschnitt der Bahnhofstraße. Es handelt sich um eine Maßnahme des Straßenunterhalts und nicht um eine Beitragsmaßnahme.

Am Freitag, 17. September wird die bisherige oberste Fahrbahndecke abgefräst. Am Donnerstag, 23. September erfolgt der Einbau der neuen Asphaltschicht. Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung. An den beiden Tagen können die Parkmöglichkeiten in dem genannten Streckenabschnitt bis zur Beendigung der jeweiligen Straßenbauarbeiten nicht genutzt werden. Es gilt dann ein Absolutes Haltverbot. Eine Umleitung zur Maarstraße wird über den Parkplatz Bahnhofstraße/Hintergasse und weiter über den Parkplatz Maarstraße eingerichtet.