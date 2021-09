Veröffentlicht am 15. September 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfall auf der K 71 – eine Person schwer verletzt – Trunkenheit am Steuer

Dienstagabend, 14. September 2021, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 33jähriger Fahrzeugführer mit seinem hochmotorisierten Honda die K 71 aus Richtung Birken-Honigsessen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam er vermutlich in Folge von Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit in Höhe der Landesgrenze nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Strecke von circa 200 Meter über ein eingezäuntes Feld. Anschließend kehrte er mit seinem Pkw auf die Fahrbahn zurück und geriet erneut ins Schleudern, ehe sein Fahrzeug schließlich im Straßengraben zum Stehen kam. Der 33jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht. Am Honda entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. An der Umzäunung des Feldes, sowie auf der Gegenfahrbahn entstand ebenfalls Sachschaden. Der Fahrer war stark alkoholisiert. Ein Atem-Alkoholtest ergab 1,89 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Quelle: Polizei