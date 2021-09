Veröffentlicht am 15. September 2021 von wwa

RENNEROD – Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Bodenlaternen und -lampen an einem Fußweg in der Stadt Rennerod

In der Zeit von Samstagnachmittag, 11. auf Sonntagvormittag, 12. September 2021, kam es zu Beschädigungen an Bodenlaternen. Die an einem Fußweg des Hubertus-Platzes aufgestellten Bodenlaternen wurden mutwillig erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere Sachschadenshöhe. Zeugen die den Vandalismus beobachteten oder die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Bürgerbüro der Polizei Westerburg (Tel.: 02664-5067-37) in der Verbandsgemeinde Rennerod oder der Polizei in Westerburg (Tel.: 02663-98050) in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei