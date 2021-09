Veröffentlicht am 15. September 2021 von wwa

KIRCHEN – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Kirchen

Zum Wahlkampf-Endspurt kommt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag, 17. September 2021, nach Kirchen. Der direkt gewählte heimische CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag, Erwin Rüddel, freut sich auf den ministeriellen Besuch in der Stadt an der Sieg. Schwerpunkte werden u.a. die aktuellen Entwicklungen durch Corona und die Möglichkeiten des schnellen Übergangs zur Normalität über 2G- bzw. 3G-Regeln, aber auch die Herausforderungen einer guten gesundheitlichen Flächenversorgung sein. „Die Pandemie wird für Geimpfte Schritt für Schritt überwunden und so immer mehr zu einer Pandemie der Ungeimpften. Die Inzidenz als Damoklesschwert auch für Geimpfte wird durch die Hospitalisierungsrate, die die Auslastung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten abbildet, ersetzt“, bekräftigt Erwin Rüddel. Der Termin mit Bundesgesundheitsminister Spahn beginnt um 12.15 Uhr vor dem Restaurant Casa (Historisches Bahnhofgebäude).