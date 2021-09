Veröffentlicht am 15. September 2021 von wwa

SELBACH – Versuchter Diebstahl einer Rüttelplatte in Selbach

Drei unbekannte jüngere Täter versuchten Montagmorgen, 13. September 2021, gegen 02:30 Uhr, in Selbach, in der Bergstraße eine Rüttelplatte von einer Baustelle zu stehlen. Die Rüttelplatte war durch das herabgelassene Schild eines Baggers gesichert. Die unbekannten Täter zerrten die Rüttelplatte aus der Sicherung und schleiften das Gerät über die Straße. Ein aufmerksam gewordener Nachbar sprach die Täter an, die daraufhin mit einem Fahrzeug flüchteten. Weitere Zeugen, die sachliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei