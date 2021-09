Veröffentlicht am 14. September 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Ladendiebstahl im Supermarkt in Bad Hönningen

Ein 21jähriger Mann aus Bad Hönningen entwendete in einem Bad Hönninger Supermarkt zwei Kisten Wasser und entleerte die Flaschen in der Nähe des Einkaufsmarktes. Vermutlich hatte er die Absicht, im Anschluss die entwendeten Getränkekisten am Pfandautomaten wieder einzulösen. Während des Entleerens der Flaschen wurde er von einem Mitarbeiter gesehen, der dann den Mann ansprach und die Polizei alarmierte. Quelle: Polizei