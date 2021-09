Veröffentlicht am 14. September 2021 von wwa

ASBACH – Diebstahl eines Fahrrades in Asbach

Im Zeitraum von Freitag, 10. bis Sonntag, 12. September 2021, hat eine unbekannte Pereson in der Pfalzstraße in Asbach ein City Bike der Marke „Tallard“ aus einem Carport entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei