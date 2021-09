Veröffentlicht am 14. September 2021 von wwa

STRASSENHAUS – Unbekannte Täter zerstören einen Jagdsitz

Am Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag, 10. und 11. September 2021, haben unbekannte Täter einen kompletten Jagdsitz umgeworfen. Der Jagdsitz befindet in Straßenhaus, im Ortsteil Niederhonnefeld, Revierteil Obere Hasenzahl (Alte Müllkippe). Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei