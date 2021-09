Veröffentlicht am 14. September 2021 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Sachbeschädigungen an Briefkästen in Neustadt (Wied)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. September 2021, haben unbekannte Täter in der Grubenstraße in Neustadt (Wied) und in Breitscheid (Kreis Neuwied), Auf`m Grendel, zwei Briefkästen mit Brachialgewalt beschädigt. Die Täter schlugen mit einem Metallpfosten das Gehäuse der Briefkästen ein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei