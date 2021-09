Veröffentlicht am 13. September 2021 von wwa

LINZ (Rhein) – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 256 – Motorradfahrer schwer verletzt und ohne Führerschein

Am frühen Sonntagabend, 12. September 2021, ereignete sich auf der L 256 zwischen der Ortslage Roniger Hof und Linz am Rhein ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorrad. Der 51jährige Fahrer kam in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanke und

prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer zog sich Verletzungen im Brustbereich zu, war jedoch die ganze Zeit über ansprechbar. Glücklicherweise passierte nur wenig später ein Rettungswagen die Unfallstelle, so dass der Fahrer sehr zeitnah medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Motorrad entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer seit über zehn Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Quelle: Polizei