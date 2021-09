Veröffentlicht am 13. September 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Montag, 13. September 2021, Stand: 14.45 Uhr – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 48 Neuinfektionen seit Freitag – ein Todesfall in der Verbandsgemeinde Kirchen – Landkreis in Warnstufe 1

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen weist am Montagnachmittag insgesamt 5.570 Personen aus, die sich seit Pandemiebeginn mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das sind 48 mehr als am Freitag. Als geheilt gelten 5.204 Menschen. Mit Stand von Montag sind 264 Personen im Kreis positiv getestet, die Zahl der stationär Behandelten liegt bei 14.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz für den Kreis mit 125,0 an. Die Sieben-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt 2,3 und der Covid-19-Anteil an der Intensivkapazität im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald 5,01 Prozent. Damit liegt der Kreis Altenkirchen gemäß den neuen Regelungen der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung in der untersten Warnstufe 1.

Durch das Infektionsgeschehen sind nun 15 Schulen und zwei Kindertagesstätten betroffen, außerdem mit dem Haus Mutter Teresa in Niederfischbach eine Senioreneinrichtung. Verstorben ist ein 35 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchen. Er war positiv auf eine Corona-Infektion getestet, die aber nicht im Zusammenhang mit der Todesursache steht.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Inzidenz: 125,0

7-Tage- Hospitalisierung: 2,3

Anteil Intensivbetten: 5,01

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 5.570

Veränderung zum 10. September: +48

Aktuell Infizierte: 264

Geheilte: 5.204

Verstorbene: 102/+1

in stationärer Behandlung: 14

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.613/+4

Betzdorf-Gebhardshain: 1.215/+24

Daaden-Herdorf: 614/+3

Hamm: 605/+1

Kirchen: 823/+15

Wissen: 700/+1

Unterschiedliche Meldezeitpunkten führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Die neuen Leitindikatoren

Neben der Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab für die Pandemie-Bekämpfung sind seit dem 12. September auch die Hospitalisierungsinzidenz und Intensivbettenauslastung in drei Warnstufen wesentliche Maßstäbe für weitergehende Schutzmaßnahmen.

Der Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ richtet sich für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt nach der Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen.

Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Wert“ bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungsfälle mit Covid-19-Erkrankung je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tage bezogen auf ein Versorgungsgebiet gemäß Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz. Ein Hospitalisierungsfall ist jede Person, die sich in Bezug auf die Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung befindet.

Der Leitindikator „Anteil Intensivbetten“ bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der mit Covid-19-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Intensivbettenkapazität innerhalb des Landes.

Die aktuellen Werte dieser drei Leitindikatoren werden auf der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (lua.rlp.de) veröffentlicht. Erreichen an drei aufeinander folgenden Werktagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den festgelegten Wertebereich, wird die entsprechende Warnstufe ausgerufen.

Impfbus am Donnerstag wieder im Kreis

Der nächste Impfbus-Termin im Kreis Altenkirchen: Donnerstag, 16. September, 8 bis 18 Uhr, Wochenmarkt, Schlossplatz, 57610 Altenkirchen. Alle Standorte des Impfbusses des Landes werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/