Veröffentlicht am 12. September 2021 von wwa

WISSEN – Lesesommer in der Bücherei der evangelischen Kirchengemeinde Wissen

416 Bücher und insgesamt 36.220 Seiten gelesen, das ist die Bilanz des Lesesommers in der Bücherei der evangelischen Kirchengemeinde Wissen. Zwischen dem 5. Juli und 4. September beteiligten sich 43 Kinder an der jetzt schon dritten Aktion und dies trotz erschwerter Bedingungen. Bei der Preisübergabe sprach Pfarrer Marcus Tesch von einem tollen Erfolg und hob dabei auch die Kooperation mit der katholischen öffentlichen Bücherei hervor: „Es gab dadurch eine besonders große und abwechslungsreiche Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern“. Ein Dank ging noch an Büchereileiterin Susanne Bauer und deren ebenso fleißiges Team, zu dem auch Elke Dornhoff und Nicole Muhs gehören. Der Lesesommer ging in drei Alterskategorien über die Bühne. Hier die besten Leserinnen und Leser:

Altersgruppe 6 und 7: Ida Marie Papenfuß, 32 Bücher und 1711 Seiten;

Altersgruppe 8 und 9: Enie Lotta Papenfuß, 31 Bücher und 2561 Seiten;

Altersgruppe 10 und 11: Michel Hoffmann, 17 Bücher und 3315 Seiten.

Pfarrer Tesch gratulierte jedem einzelnen Kind und ermunterte dazu, mit dem Lesen weiterzumachen. Und am Schluss gab es noch die verdienten Urkunden und eine gut gefüllte Preistüte für die Mädchen und Jungen. (bt) Fotos: Bernhard Theis