Veröffentlicht am 12. September 2021 von wwa

A K T U E L L – OBERNAU – Verkehrsunfall auf der B 256 in der Ortsdurchfahrt Obernau – zwei Personen schwer verletzt

Sonntagnachmittag, 12. September 2021, gegen 16:04 Uhr ereignete sich in der Ortslage Obernau ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei kam ein Opel Insignia von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel am Ortseingang aus Richtung Neitersen kommend und stieß mit dem entgegenkommenden Seat Leon zusammen. Drei Personen wurden verletzt, beide Fahrer schwer. Ein Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Siegen geflogen werden. Beide Fahrzeuge sind Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe muss die Fahrbahn durch ein Fachunternehmen gereinigt werden. Die Ortsdurchfahrt Obernau, die B 256 Rheinstraße, war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Quelle: Polizei – Fotos: Team wwa-BK